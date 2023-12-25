Annesinin ölümüyle ortaya çıktı kızı peşini bırakmadı SGK tahsil etti

Hastane ceza yedi

Şikayetin ardından özel hastane ile ilgili dava açılmazken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hastane hakkında inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde Taşdan'ın 2'nci basamak yoğun bakım hastası olması gerekirken 3'üncü basamak hasta olarak kayıt edildiğini ve devlete fazla fatura kestiğini tespit etti. SGK, özel hastaneye ödediği fazla parayı faiziyle 25 bin 496 lira 50 kuruş olarak tahsil etti. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen bir doktor tarafından yazılan raporda ise yaşlı kadının özel EPC Hastanesi'ndeki tedavisinde eksik olduğu görüşü yer aldı.