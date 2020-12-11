Annesinin başını kesti korkunç olayı savunması olay oldu! Davada şok eden karar çıktı
27 yaşındaki genç kadının annesini 100 yerinden bıçaklayarak katletti. Kan donduran cinayete ilişkin davada dehşete düşüren bir karar çıktı.
27 yaşındaki Jessica Camilleri, Temmuz 2019'da Sidney'in batısında yer alan St Clair'deki evlerinin mutfağında annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından 57 yaşındaki annesi Rita'yı 100'den fazla kez bıçaklayarak öldürdü.
Annesini korkunç bir şekilde katleden kadın, daha sonra cinayeti komşularına kanıtlamak için cesedi dışarıya çıkardı.
Suçsuz bulundu: Bölge halkını dehşete düşüren cinayete ilişkin davada Camilleri, annesini kasıtlı olarak öldürmekten suçsuz bulundu.
Saldırdığını ileri sürdü: 100'dan fazla bıçak darbesiyle annesini öldürdükten sonra kafasını bedeninden ayıran Jessica Camilleri, olay anını yetkililere anlatırken annesinin ona bıçakla saldırdığını ileri sürdü