Annesini öldüren fenomen Anna Leikovic organlarını parçaladı! Sonra buluşmaya gitti
MOLDOVALI sosyal medya fenomeni Anna Leikovic, anne katili oldu. Annesini öldürdükten sonra iç organlarını parçalayan fenomen, sonra da sevgilisiyle buluşmaya gitti.
Moldova’nın Komrat şehrinde 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Anna Leikovic, 40 yaşındaki annesi Praskovya Leikovic’i öldürdü.
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Uyuşturucu tartışması: Yerel medyaya polis raporlarından yansıyan bilgilere göre anne ve kızın arasında uyuşturucu yüzünden tartışma çıktı.
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Öfkeyle mutfak bıçağını alan Anna, annesini birçok yerinden defalarca bıçakladı.
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İç organlarını çıkardı: Praskovya Leikovic kanlar içinde yerde kalırken, genç fenomenin annesinin iç organlarını çıkardığı öğrenildi. İşkenceye de uğrayan Praskovya hayatını kaybetti.
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