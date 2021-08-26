Annesini koronadan kaybeden Emine Ün Alişan'la kader ortağı oldu
Annesini koronavirüs nedeniyle kaybeden ünlü oyuncu Emine Ün, Alişan ile kader ortağı oldu. Kendisine başsağlığı dileyen şarkıcı Alişan'a "Ah nasıl bir acı yaşıyoruz" diye cevap verdi. Öte yandan, Emine Ün'ün haykırışları cenazeye katılanları da kahretti.
Oyuncu Emine Ün'ün koronavirüs tedavisi gören annesi Müzeyyen Bolverdi hayatını kaybetti. Bolverdi, bugün kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazı sırasında gözyaşlarına hakim olamayan başarılı oyuncu, ayakta durmakta güçlük çekti.
Geçtiğimiz Temmuz ayında kardeş acısı yaşayan Alişan, annesinin ölümüyle sarsılan Emine Ün'e başsağlığı diledi.
"Ah nasıl bir acı yaşıyoruz"
Ün, Alişan'a "Ah nasıl bir acı yaşıyoruz" sözleriyle yanıt verdi.
Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz'da koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Dün de oyuncu Emine Ün'ün annesi Müzeyyen Bolverdi aynı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.