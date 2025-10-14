Annesini kaybeden Nilperi Şahinkaya ölümü sonrası ilk kez evine gitti
Oyuncu Nilperi Şahinkaya 1.5 ay önce kaybettiği annesi Meltem Vural'ın Ankara'daki evine gitti. Ve duygularını böyle anlattı: "Ben o eve nasıl gireceğim diyordum, korkutucuydu."
Nilperi Şahinkaya 1.5 ay önce vefat eden annesi ile fotoğrafını Instagram'da paylaşıp "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notunu yayımlamıştı. Bu paylaşımını kısa süre içinde silmişti.
Olayın ardından Nilperi Şahinkaya'nın evinde ışıkların yanmadığı, aracının ise kapının önünde park halinde olduğu görülmüştü.. Oyuncunun hap içerek intihara teşebbüs ettiği iddia edilmişti.
Şahinkaya yaptığı açıklamalarla iyi olduğunu duyurmuştu.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Annesinin vefatının üzerinden bir buçuk ay geçmesinin ardından Nilperi Şahinkaya, Meltem Vural'ın Ankara'daki evine gittiğini sosyal medyada duyurdu.