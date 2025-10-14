BIST 10.450
DOLAR 41,83
EURO 48,38
ALTIN 5.554,90

Annesini kaybeden Nilperi Şahinkaya ölümü sonrası ilk kez evine gitti

|
Annesini kaybeden Nilperi Şahinkaya ölümü sonrası ilk kez evine gitti

Oyuncu Nilperi Şahinkaya 1.5 ay önce kaybettiği annesi Meltem Vural'ın Ankara'daki evine gitti. Ve duygularını böyle anlattı: "Ben o eve nasıl gireceğim diyordum, korkutucuydu."

Annesini kaybeden Nilperi Şahinkaya ölümü sonrası ilk kez evine gitti - Resim: 1

Nilperi Şahinkaya 1.5 ay önce vefat eden annesi ile fotoğrafını Instagram'da paylaşıp "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notunu yayımlamıştı. Bu paylaşımını kısa süre içinde silmişti.

17
Annesini kaybeden Nilperi Şahinkaya ölümü sonrası ilk kez evine gitti - Resim: 2

Olayın ardından Nilperi Şahinkaya'nın evinde ışıkların yanmadığı, aracının ise kapının önünde park halinde olduğu görülmüştü.. Oyuncunun hap içerek intihara teşebbüs ettiği iddia edilmişti.

27
Annesini kaybeden Nilperi Şahinkaya ölümü sonrası ilk kez evine gitti - Resim: 3

Şahinkaya yaptığı açıklamalarla iyi olduğunu duyurmuştu.

37
Annesini kaybeden Nilperi Şahinkaya ölümü sonrası ilk kez evine gitti - Resim: 4

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Annesinin vefatının üzerinden bir buçuk ay geçmesinin ardından Nilperi Şahinkaya, Meltem Vural'ın Ankara'daki evine gittiğini sosyal medyada duyurdu.

47