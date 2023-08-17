Annesi ve anneannesini baltayla 116 parçaya bölüp pencereden attı! O caninin fotoğrafı kan dondurdu
ZONGULDAK'ta annesi Şeyda Çakırlı ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı baltayla öldürdü. Annesini 110 parçaya, anneannesini 6 parçaya böldü. Ceset parçalarını sokağa attı. Cani Rabia Çataklı'nın vahşet sonrası evde çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. İşte tüm Türkiye'nin kanını donduracak o fotoğraf...
Türkiye'nin kanının donduran olay geçtiğimiz Pazar günü Zonguldak Devrek'te yaşandı. Rabia Çataklı isimli genç kadın, sabaha karşı annesi Şeyda Çakırlı ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı baltayla öldürüp parçalara ayırdı. Annesini 110 parçaya anneannesini de 6 parçaya bölen Rabia Çataklı, ceset parçalarını pencereden sokağa attı.
Anne ile anneannenin ceset parçalarının pencereden atıldığını gören komşular dehşete kapılıp polisi aradı. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri kan donduran bir manzarayla karşılaştı. Cinnet getiren Rabia Çataklı gözaltına alındı.
Hastanede kendi parmağını koparıp yuttu!
Ceset parçaları toplanarak adli tıpa yollandı. Hastanede sağlık kontrolüne alınan cani ise bu sırada serçe parmağını koparıp yuttu.
5 sakinleştirici iğnenin ardından tutuklanan cani ifadesinde şunları söyledi:
"Bunu neden yaptığımı bilmiyorum. Ölecek gibi hissettim. Mehdi olduğumu hissettim. Onların birer şeytan olduğu ve öldürmem gerektiği söylendi. Ben de öyle yaptım. Onları öldürdüm. İkisini de çok severdim…"