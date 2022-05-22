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Annesi üzerlerine kapıyı kilitleyip pazara gitti! Sonrası felaket

İhlas Haber Ajansı
Annesi üzerlerine kapıyı kilitleyip pazara gitti! Sonrası felaket

SAMSUN'da annesinin kapıyı üzerlerine kilitleyip pazara gittiği 6 yaşındaki çocuk kardeşi ile oyun oynarken balkondan düşerek hastanelik oldu.

Annesi üzerlerine kapıyı kilitleyip pazara gitti! Sonrası felaket

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesinin evin kapısını üzerlerine kilitlediği Afganistan uyruklu 6 yaşındaki Maysam H.Z., 9 yaşındaki kardeşi ile birlikte birinci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynarken aşağı düştü.

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Annesi üzerlerine kapıyı kilitleyip pazara gitti! Sonrası felaket

Yaralanan çocuk, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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Annesi üzerlerine kapıyı kilitleyip pazara gitti! Sonrası felaket

Maysam H.Z.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Annesi üzerlerine kapıyı kilitleyip pazara gitti! Sonrası felaket
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