Annesi kesenin ağzını açtı: Kim Kardashian'a milyon dolarlık hediye! Bakın ilk olarak ne yaptı
Geçtiğimiz günlerde 42 yaşına basan şov yıldızı Kim Kardashian yeni yaşı için kutlamaları ve hediyeleri kabul ediyor. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarının yanısıra yaptığı cinsellik açıklamasıyla da gündeme gelen ünlü ismin annesi kızı Kim Kardashian için kesenin ağzını açtı ve doğum günü hediyesi olarak lüsk bir markanın otomobilini hediye etti.
Dünyaca ünlü rap yılıdız Kanye West’ten boşandıktan sonra birbirinden çarpıcı açıklamalarıyla magazin gündemine gelen Kim Kardashian, geçtiğimiz günlerde 42 yaşına girdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla yürekleri hoplatan ünlü isim bu kez de yeni hediyesi ile gündeme geldi.
Amerika'nın magazin yıldızı Kim Kardashian yeni yaşı için kutlamaları ve hediyeleri kabul etmeye devam ediyor. Ünlü isim son dönemde yaptığı cinsel hayat itirafıyla gündeme gelirken Kanye West'ten boşandıktan sonra yeni aşka yelken açmıştı. Ancak iş yoğunluğu yüzünden ilişkisini sürdüremeyen Kim Kardashian, yeni yaşına yalnız girdi.
Kim Kardashian, annesi Kris Jenner kızı için kesenin ağzını açtı. Uzun zamandır Range Rovers hayranlığı olduğu bilinen Kardashian'a annesi 125 bin dolarlık yeni Range Rover Hybrid SUV otomobili hediye etti.
Hemen direksiyon başına geçen dünya yıldızı yeni aracına çocuklarını alarak gezintiye çıktı. Arabadan indiği anda magazinciler doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.