Annesi kesenin ağzını açtı: Kim Kardashian'a milyon dolarlık hediye! Bakın ilk olarak ne yaptı

Amerika'nın magazin yıldızı Kim Kardashian yeni yaşı için kutlamaları ve hediyeleri kabul etmeye devam ediyor. Ünlü isim son dönemde yaptığı cinsel hayat itirafıyla gündeme gelirken Kanye West'ten boşandıktan sonra yeni aşka yelken açmıştı. Ancak iş yoğunluğu yüzünden ilişkisini sürdüremeyen Kim Kardashian, yeni yaşına yalnız girdi.