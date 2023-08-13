Annesi ile anneannesin sela okuyarak öldürüp ceset parçalarını camdan attı! Kan donduran vahşette yeni ayrıntılar

Zonguldak'tan herkesin kanını donduran bir cinayet gerçekleşti. 31 yaşındaki Rabia Çataklı, cinnet getirerek anne ve anneannesini baltayla doğradı, uzuvlarını sokağa attı. Gözaltına alınan Çataklı, ifadesi esnasında sadece tekbir getirirken, muayene sırasında kendi serçe parmağını ısırıp kopartarak, yuttu. Kan donduran vahşette yeni ayrıntılar ortaya çıktı.