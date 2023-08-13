Annesi ile anneannesin sela okuyarak öldürüp ceset parçalarını camdan attı! Kan donduran vahşette yeni ayrıntılar
ZONGULDAK'ta meydana gelen vahşet kan dondurdu. 31 yaşındaki Rabia Çataklı, anne ve anneannesini baltayla öldürdükten sonra doğrayıp ceset parçalarını camdan sokağa attı. Komşular kan donduran olayı güvenlik güçlerine bildirdi. Cani kadın, hastanede de kendi parmağını koparıp yuttu.
Zonguldak'tan herkesin kanını donduran bir cinayet gerçekleşti. 31 yaşındaki Rabia Çataklı, cinnet getirerek anne ve anneannesini baltayla doğradı, uzuvlarını sokağa attı. Gözaltına alınan Çataklı, ifadesi esnasında sadece tekbir getirirken, muayene sırasında kendi serçe parmağını ısırıp kopartarak, yuttu. Kan donduran vahşette yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 31 yaşındaki Rabia Çataklı, sabah 05.00 sıralarında Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda herkesi dehşete düşüren bir katliama imza attı. İddialara göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan 31 yaşındaki Rabia Çataklı, sabah 05.00 sıralarında cinnet geçirdi.
Baltayla doğrayıp ceset parçalarını sokağa attı
Annesi Şeyda Çataklı ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı baltayla öldürüp parçalayan katil zanlısı, eşyalarıyla birlikte uzuvlarını da camdan sokağa attı.Gürültüye uyanan komşular durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, evin kapısını balyozla kırarak içeriye girdi.
Ceset parçaları sokaktan toplandı
Rabia Çataklı, gözaltına alınırken, anne ve anneannesinin cesedine ait parçalar toplanarak tabuta konuldu. Cesetler otopsi için adli tıpa kaldırıldı.