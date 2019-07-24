Annesi Güzela Bekirov evlendi Emre Mor düğüne katılmadı

''Futbolla yatıp futbolla kalkıyor'': Yaklaşık 3 yıl önce röportaj veren Bekirov, Emre Mor için şu ifadeleri kullanmıştı: ''Oğlum özel hayatında çok duygusal bir çocuk. Aynı zamanda da çok sakin. Bizlere de oldukça düşkün. Tek aşkını ise anlatmama gerek yok sanırım. Futbolla yatıp futbolla kalkıyor.''