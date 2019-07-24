Annesi Güzela Bekirov evlendi Emre Mor düğüne katılmadı
Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Emre Mor’un annesi Güzela Bekirov İstanbul’da dünya evine girdi. Aralarının açık olduğu Emre Mor, annesini mutlu gününde yalnız bıraktı.
Transferi yılan hikayesine dönen Emre Mor’la ilgili girişimler sürerken milli futbolcunun cephesinden bu kez farklı bir haber geldi.
Celta Vigo'da forma giyen genç kanat oyuncusunun annesi Güzela Bekirov, Emre’nin babasından ayrıldıktan sonra ismi henüz öğrenilemeyen Makedon bir iş adamıyla İstanbul’da dünya evine girdi.
Emre Mor düğüne katılmadı: Bekirov’un düğünde bir hayli neşeli olduğu gözlerden kaçmadı. Annesiyle arasının açık olduğu söylenen Emre Mor, düğüne katılmadı.
''Futbolla yatıp futbolla kalkıyor'': Yaklaşık 3 yıl önce röportaj veren Bekirov, Emre Mor için şu ifadeleri kullanmıştı: ''Oğlum özel hayatında çok duygusal bir çocuk. Aynı zamanda da çok sakin. Bizlere de oldukça düşkün. Tek aşkını ise anlatmama gerek yok sanırım. Futbolla yatıp futbolla kalkıyor.''