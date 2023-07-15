Annesi gözleri önünde öldürülmüştü! Genç kızdan yürek yakan sözler: "Silahı bırakması için yalvardım"
BURSA'da bir eğlence merkezinde çalışan Nurcan İnan(41) mekandan çıktıktan sonra kızı Yağmur M.’nin(18) gözleri önünde bir süre birlikte yaşadığı İzzet Akdeniz(46) tarafından öldürüldü. Tutuklu yargılanan Akdeniz’in duruşmasında konuşan Yağmur M. “Annemle evimizin önüne geldiğimizde İzzet ile tartıştık. Elinde silah vardı. Annemi korumak için önüne geçtim. Silahı bırakması için yalvardım. O anı hiç unutmayacağım" dedi.
Olay, ocak ayında Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence merkezinde solist olarak çalışan Nurcan İnan’ın ziyaretine gelen kızı Yağmur M. ile saat 02.00 sıralarında evine gitmek için mekandan ayrıldı.
İnan, mekanın önünde kendisini bekleyen ve sevgilisi olduğu öne sürülen İzzet Akdeniz ile tartıştıktan sonra taksiyle Çatal Sokak'taki evine gitti. Araçtan inen İnan burada da otomobiliyle kendilerinden önce gelen Akdeniz ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Akdeniz, Nurcan İnan'ın başına ateş etti.
O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Nurcan İnan'ın yerde yattığı, kızının da başında durduğu görüldü. Olay yerinden yürüyerek uzaklaşan ve "Nurcan, öldüreceğim seni" diyen şüpheli, sokağın başında park halindeki 16 AV 585 plakalı, beyaz otomobille kaçtı. Yağmur M., ağlayarak annesinin başında beklerken, silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İnan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
“İstemeden vurdum”
Kaçan şüpheli İzzet Akdeniz, polis tarafından Yıldırım ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı. Verdiği ifadede, "Onunla 8 aydır ilişkimiz vardı. Kıskançlık yüzünden cinayeti işledim" diyen Akdeniz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hakkında, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle dava açılan İzzet Akdeniz'in yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanığın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, tarafların avukatları ile Yağmur M. hazır bulundu.