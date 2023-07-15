Annesi gözleri önünde öldürülmüştü! Genç kızdan yürek yakan sözler: "Silahı bırakması için yalvardım"

İnan, mekanın önünde kendisini bekleyen ve sevgilisi olduğu öne sürülen İzzet Akdeniz ile tartıştıktan sonra taksiyle Çatal Sokak'taki evine gitti. Araçtan inen İnan burada da otomobiliyle kendilerinden önce gelen Akdeniz ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Akdeniz, Nurcan İnan'ın başına ateş etti.