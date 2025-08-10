Annesi feryat etti! Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşıymış

GİRDİĞİ DENİZDE HAYATINI KAYBETTİ

Ancak bir süre sonra tekrar denize giren çocuk, dalgalara kapılıp gözden kayboldu. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerini bölgeye sevk etti. Yaklaşık 1.5 saat süren arama- kurtarma çalışmaları sonunda Sevinç, su yüzeyinde görüldü. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan Sevinç, UMKE ekipleri eşliğinde ambulansa taşındı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Efe Erdem Sevinç'in yaşamını yitirdiği belirlendi.