Annesi canlı yayında tuvaletini yapmıştı! Gamze'yi kendisini fuhuş yaparken gördüğü için öldürmüş! Aile içi çarpık ilişkiler...

Türkiye Gamze Sakallıoğlu'nun şüpheli ölümünü annesi Turcen Sakallıoğlu'nun Show TV'de Didem Arslan'ın programında canlı yayında tuvalette ne yaptığını canlandırmasıyla öğrenmişti. 17 yaşındaki Tuğçe'nin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklanıp serbest kalan annesi Turcen (53) ile babası Mehmet Halil Sakallıoğlu gizli tanığın ortaya çıkmasıyla yeniden tutuklandı. Anne, cezaevinde cinayeti tüm ayrıntılarıyla anlatmış. Kızının para karşılığı fuhuş yaptığını anlatan anne, kendisinin de fuhuş yaptığını, kızının bunu görmesi üzerine onu öldürdüğünü anlattı. Anne, cinayet delillerini gizlemeyi öğrenmek için polisiye diziler izlemiş. İşte kan donduran ayrıntılar.