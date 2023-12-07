Annesi canlı yayında tuvaletini yapmıştı! Gamze'yi kendisini fuhuş yaparken gördüğü için öldürmüş! Aile içi çarpık ilişkiler...
MUĞLA'da Gamze Sakallıoğlu'nun (17) yatağında ölü bulunmasıyla ilgili, gizli tanığın itirafıyla gözaltına alınıp tutuklanan annesi Turcen (53) ile babası Mehmet Halil Sakallıoğlu hakkında şok iddialar. Gizli tanık savcılığa öyle şeyler anlattı ki duyanların kanı dondu.
Türkiye Gamze Sakallıoğlu'nun şüpheli ölümünü annesi Turcen Sakallıoğlu'nun Show TV'de Didem Arslan'ın programında canlı yayında tuvalette ne yaptığını canlandırmasıyla öğrenmişti. 17 yaşındaki Tuğçe'nin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklanıp serbest kalan annesi Turcen (53) ile babası Mehmet Halil Sakallıoğlu gizli tanığın ortaya çıkmasıyla yeniden tutuklandı. Anne, cezaevinde cinayeti tüm ayrıntılarıyla anlatmış. Kızının para karşılığı fuhuş yaptığını anlatan anne, kendisinin de fuhuş yaptığını, kızının bunu görmesi üzerine onu öldürdüğünü anlattı. Anne, cinayet delillerini gizlemeyi öğrenmek için polisiye diziler izlemiş. İşte kan donduran ayrıntılar.
Gamze Sakallıoğu'nun ölümüyle ilgili soruşturma sürerken anne Turcen Sakallıoğlu'nun tutuklu kaldığı süre boyunca aynı koğuşta güven duyduğu kişilerin tanık olarak ifadelerine başvuruldu. Katil anne ile koğuşta arkadaş olan gizli tanık Lale Cengiz'in anlattıkları kan dondurdu. İşte Lale Cengiz'in anlattıkları...
20 gün sonra koğuşta eğlencede oynadı
- Turcen Sakallıoğlu'nun koğuşta dışlandığını ve yalnız kaldığını gördüm. Ben de genelde yalnız olduğum için tanıştık. Sohbetimiz ilerledi. Gamze'nin ölümünden yaklaşık 20 gün sonra koğuştaki eğlencede Turcen'in oynayarak eğlendiğini gördüm. Bu hareketi dikkatimi çekti.
Para karşılığında fuhuş yapıyordum
- Güven duydukça bazı konuları anlatmaya başladı. Birden çok kişiyle para karşılığı ilişkiye girdiğini, Gamze'nin de gördükleri nedeniyle kendisini tehdit ettiğini söyledi. Bunu söylediğinde Gamze'yi öldürmeyi düşündüğünü anladım. Hatta 'Gamze görmeseydi, duymasaydı, beni de yakmazdı' dedi.