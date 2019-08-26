Annemi dinlemedim Serdar Ortaç'tan Chloe Loughnan itirafları
Geçtiğimiz günlerde apar topar evliliğine son veren Serdar Ortaç, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde eski eşi Chloe Loughnan hakkında olay açıklamalarda bulundu.
5 yıllık evliliğini 5 dakikada bitirmesiyle son günlerin magazin gündemini sallayan ismi Serdar Ortaç, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken Ortaç, eski eşi hakkında da konuştu.
Ortaç, şovunun ortasında "Biraz geç oldu ama anladım ne varsa bizde var" diyerek Chloe'ye göndermede bulundu. Sözlerine devam eden Ortaç, "Geç oldu ama haklısınız. Annemde demişti, başımın etini yiyordu. Seni dinlemeyen o kulaklarıma" dedi.
Benim gibi olmayacak: Ortaç sözlerinin arkasından 'Benim Gibi Olmayacak' şarkısını söyledi. Ortaç'ın açıklamasının hemen ardından bu şarkıyı söylemesi akıllara önceki akşam yaptığı açıklamayı getirdi.
Tek boşanan biz değiliz: Ortaç, muhabirlerinlerin "Chloe sizinle aynı sektörden başka biri ile aşk yaşarsa tepkiniz ne olur?" sorusuna "Yeni bir hayata başlamak isteyebilir. Dünyada tek boşanan çift biz değiliz" cevabını vermişti.