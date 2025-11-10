"Annem ölsün" mesajları ifşa olmuştu! Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'den dikkat çeken paylaşım
Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, ünlü şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Yaşananların ardından Tuğyan Ülkem Gülter'den dikkat çeken paylaşım geldi.
Arabeskin efsane isimleri arasında yer alan Güllü, Yalovada'ki 6. katta bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.
Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, şarkıcının İstanbul'da sahneye çıktığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın, suç duyurusunda bulunmuş, Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğünü iddia etmişti.
Tuğyan Ülkem Gülter'in, savcılığa verdiği ifadede; "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle tartıştığım zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" demişti.
Tuğyan Ülkem Gülter'in bu açıklamasının ardından tanıklar Bircan Dülger ile Çağrı Kutlu da savcılığa verdikleri ifadede, Tuğyan Ülkem Gülter'den şüphelendiklerini söylemişti.