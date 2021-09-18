Annelik için gün sayıyor! Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk bugün evleniyor
Uzun zamandır kendisi gibi oyuncu Burak Yamantürk’le aşk yaşayan ve şimdilerde kızını kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci, bugün Marmaris'te evlenecek. İkili, bebekleri dünyaya geldikten sonra İstanbul'da görkemli bir düğün yapacak.
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile 2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı.
Oyuncu çift Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Kız bebek dünyaya getireceği öğrenilen Özge Özpirinçci, birkaç hafta önce verdiği bir röportajda bebeğinin adının Üzüm olmasını istediğini belirtmiş ve şöyle demişti:
“Bana herkes, ‘Çocuğuna bunu yapma Özge’ deyip duruyor. Bence çok güzel isim. Küçük çocuk Üzüm, genç kız Üzüm, 35’lerinde Üzüm Hanım, 70’inde Üzüm teyze... Ayrıca Üzüm Yamantürk de çok fonetik geliyor kulağa. Ama kesinlikle ret oyu aldım bu isim için."
Milliyet'in özel haberine göre hamilelikte altıncı ayını geride bırakan Özge Özpirinçci, bebek beklediği sevgilisi Burak Yamantürk'le bugün dünya evine giriyor.