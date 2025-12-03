Anneliği tadan Neslihan Atagül'den yeni hayatına dair çok özel sözler
|
Neslihan Atagül yeni hayatı hakkında çok özel açıklamalar yaptı. Güzel oyuncu eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz ile çektirdiği eğlenceli kareleri sosyal medyada "Tarife sığmaz" notuyla paylaştı.
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu 'Fatih Harbiye' dizisinde birbirlerine aşık olmuş, 2016 yılında da evlenmişti.
Oyuncu çiftin ilk çocukları Aziz de geçen mart ayında dünyaya gelmişti.
Şu sıralar anneliğiyle sık sık magazin gündeminde yer alan Atagül, paylaşımlarıyla beğeni topluyor.
Atagül, son olarak eşi ve bebeği ile çektirdiği eğlenceli kareleri Instagram'da "Tarife sığmaz" notuyla Instagram'dan paylaştı.
