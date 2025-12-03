BIST 11.058
Anneliği tadan Neslihan Atagül'den yeni hayatına dair çok özel sözler

Neslihan Atagül yeni hayatı hakkında çok özel açıklamalar yaptı. Güzel oyuncu eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz ile çektirdiği eğlenceli kareleri sosyal medyada "Tarife sığmaz" notuyla paylaştı.

Anneliği tadan Neslihan Atagül'den yeni hayatına dair çok özel sözler - Resim: 1

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu 'Fatih Harbiye' dizisinde birbirlerine aşık olmuş, 2016 yılında da evlenmişti.

Anneliği tadan Neslihan Atagül'den yeni hayatına dair çok özel sözler - Resim: 2

Oyuncu çiftin ilk çocukları Aziz de geçen mart ayında dünyaya gelmişti.

Anneliği tadan Neslihan Atagül'den yeni hayatına dair çok özel sözler - Resim: 3

Şu sıralar anneliğiyle sık sık magazin gündeminde yer alan Atagül, paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Anneliği tadan Neslihan Atagül'den yeni hayatına dair çok özel sözler - Resim: 4

 Atagül, son olarak eşi ve bebeği ile çektirdiği eğlenceli kareleri Instagram'da "Tarife sığmaz" notuyla Instagram'dan paylaştı.

