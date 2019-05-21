Annelerin gece nöbetine son verin buluş liseliler geliştirdi

Bebeğin koltuk altına yerleştirilen ateş ölçer aletine, bluetoothla bağlanan ve ısıyı gösteren cihaz, bebeğin vücut ısısı 37 derece olunca sesli ve ışıklı bir şekilde uyarı vermeye başlıyor. Akıllı telefon üzerinden de bebeklere nasıl müdahale edilmesi konusunda sesli komut veriliyor.