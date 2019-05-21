Annelerin gece nöbetine son verin buluş liseliler geliştirdi
TEKİRDAĞ'da bir grup lise öğrencisi, geceleri bebeklerin ateşlendiğini sesli uyarı sistemiyle gösteren "nöbetçi ateş ölçer" cihazı geliştirdi.
Kadriye Nazif Gölge Çok Programlı Lisesi öğrencileri Gül Makbule Kara, Cansu Aydın, Aylin Şahin ve Zeynep Yılmaz, çocuklarının rahatsızlıklarında ateşin seyri konusundaki tedirginliklerini azaltmak ve gerektiğinde hızlıca önlem alınmasını sağlamak amacıyla bir proje üzerinde çalışmaya başladı.
Danışman öğretmenlerinin de desteğiyle 6 ayda akıllı telefonlarla entegre çalışan "nöbetçi ateş ölçer" cihazını geliştiren öğrenciler, Trakya Kalkınma Ajansınca düzenlenen "Bir Fikrim Var" proje yarışmasında 250 proje arasında birincilik ödülüne layık görüldü.
Bebeğin koltuk altına yerleştirilen ateş ölçer aletine, bluetoothla bağlanan ve ısıyı gösteren cihaz, bebeğin vücut ısısı 37 derece olunca sesli ve ışıklı bir şekilde uyarı vermeye başlıyor. Akıllı telefon üzerinden de bebeklere nasıl müdahale edilmesi konusunda sesli komut veriliyor.
Annelerin nöbetini cihaz tutacak
Proje ekibindeki öğrencilerden Gül Makbule Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları projeyle ailelerin hayatını kolaylaştırmak istediklerini söyledi. Akıllı telefonlara bağlı çalışan cihazı geliştirip ileride yetişkinlerde kullanılmasını sağlamak istediklerini belirten Kara, şunları kaydetti: