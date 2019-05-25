Anneleri ölen 14 yavru köpeğe bakıyor

Yavruların 20 günlük olduğunu anlatan Yülek, kendi çocukları için almadığı sütü, onlar için aldığını söyledi. Yülek, "Bir değil, iki değil, beş değil, tam 14 tane. Onları sütle besliyorum. Bugüne kadar çok zorlandım. Kendi çocuklarıma almadığım sütü ilk defa onlar için aldım.