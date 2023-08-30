Anneleri çocuklarıma içki içiriyor! Çocuklarımı Türk yurdunda kiliseye götürüyor

Annem, "Alkol ver ona" dedi

Büyük hayallerle başlayan evlilik, Büyükçekmece 5. Aile Mahkemesi'nde Mayıs 2022'de bitti. Mahkeme, çocukların velayetini anneye verdi. Velayet davasında mahkemeye sunulan velayet raporunda çocuklardan Adrian Ali'nin tanıklığı şöyle yer aldı: "Babasının hiç kendisine alkol vermediğini ya da teklif etmediğini, bir kez annesinin babasına "alkol ver ona" dediğini ve fotoğraf çektiğini, babasının değil annesinin vermesini istediğini, kendisinin babası ile yaşamak istediğini, annesinin yanına gelince babası ile konuşamadığını çünkü annesinin yanına gelince babası ile konuşamadığını çünkü annesinin babasının numarasını engellediğini ifade etmiştir."