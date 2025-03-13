Annelere müjde üstüne müjde! Doğum izni artıyor mu?

Yeni düzenlemeye göre;

İlk çocuğunu doğuran anneye tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılacak.

İkinci çocuk için anneye her ay 1.500 TL olmak üzere 60 ay boyunca destek verilecek.

Üçüncü çocuktan itibaren annelere 5 bin TL aylık ödeme yapılacak.

Dördüncü çocukla birlikte toplam ödeme miktarı aylık 11 bin 500 TL'ye kadar çıkabilecek.