Annelere müjde üstüne müjde! Doğum izni artıyor mu?
TBMM'ye sunulan torba yasa ile annelere yönelik yeni destekler geliyor. İlk doğumda 5 bin lira yardım sağlanırken, ikinci çocuk için 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek verilecek. Ayrıca, doğum izinlerinin uzatılması ve annelere yarı zamanlı çalışma imkânı da gündemdeki konular arasında yerini alıyor.
Türkiye’de 2025’in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından, aileleri desteklemeye yönelik yeni düzenlemeler peş peşe gelmeye başladı. Özellikle annelere yönelik maddi yardımlar ve doğum izinleri konusunda önemli adımlar atılıyor. Meclise sunulan yeni yasa tasarısıyla doğum yardımı miktarı artırılırken, annelere uzun vadeli destek sağlanması planlanıyor.
Bunun dışında çalışan annelerin daha uzun doğum izni kullanması ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve ekonomi gazetecisi Faruk Erdem yeni düzenlemelerin detaylarını paylaştı...
DOĞUM YARDIMI ARTIYOR
Mevcut uygulamada doğum yapan annelere verilen 300 liralık destek, 1 Ocak 2025 itibarıyla 5 bin liraya çıkarıldı. Bunun yanı sıra, çocuk sayısına bağlı olarak 60 ay boyunca düzenli ödeme yapılması öngörülüyor.
Yeni düzenlemeye göre;
İlk çocuğunu doğuran anneye tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılacak.
İkinci çocuk için anneye her ay 1.500 TL olmak üzere 60 ay boyunca destek verilecek.
Üçüncü çocuktan itibaren annelere 5 bin TL aylık ödeme yapılacak.
Dördüncü çocukla birlikte toplam ödeme miktarı aylık 11 bin 500 TL'ye kadar çıkabilecek.