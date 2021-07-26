Anneler için büyük fırsat! İşte erken emeklilik için istisnai durum
TÜRKİYEde çalışanların emekli olabilmeleri için belli bir süre sigortalı olma, belli bir yaşa ulaşma ve prim günü ödeme şartları gerekiyor. Ancak emekli olmak için yerine getirilmesi gereken şartların istisnai durumları mevcut. Bunlardan birisi çalışan anneler için doğum borçlanması dışında staj imkanı da erken emeklilik sağlıyor. Staj sigortası borçlanma için geçerli sayılıyor ve staj sonrası doğum yapmak yaş şartını düşürüyor.
Sabah'tan Faruk Erdem annelere erken emekli olma fırsatına ilişkin detayları kaleme aldı. Erdem şunları kaydetti:
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Doğum borçlanmasında bazı ince noktalar var ki annelere ikinci, hatta üçüncü avantaj daha sağlıyor.
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Yukarıda da belirttiğimiz gibi mevzuatımız staj ya da çıraklıkta geçen süreleri emeklilikten saymıyor ve bu sigortaları başlangıç olarak kabul etmiyor. Ancak verilen sigorta numarası ve tecil geçerli oluyor.
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e-Devlet'ten bakıldığında 'İlk sigorta olunan tarih' ibaresinin karşısında staj tarihi bulunuyor, bu yanlış değil.
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