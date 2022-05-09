Anneler Günü'nde kayınvalidesini öldüresiye dövdü! Dehşet anları kamerada
SAMSUN'da eşiyle boşanma davası devam eden damat, Anneler Günü'nde, kanser hastası olan kayınvalidesini apartman girişi ve önünde yumruklaryarak dövdü yerlerde sürükledi. O anlar kameralara yansırken, gözaltına alınan damat serbest bırakıldı.
Samsun'da eşiyle boşanma davası devam eden damatın anneler gününde, kanser hastası olan kayınvalidesini apartman girişi ve önünde yerlerde yumruklayıp darp etme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan damat serbest bırakılırken, kayınvalide ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek "Kadınlara sahip çıkın" çağrısında bulundu. Damadın, kayınvalidesini döverken, "Gördün mü sana Anneler Günü hediyemi" diye bağırdığı iddia edildi.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde Anneler Günü olan dün saat 19.25 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi sağlık çalışanı olan Duygu İ. (37) şiddetli geçimsizlik nedeniyle 38 yaşındaki 13 yıllık eşi C.İ. hakkında bir süre önce boşanma davası açtı.
Samsun Adliyesinde boşanma davaları devam eden çiftin hafta sonu diye oğulları babasının yanında kaldı. C.İ., hakkında uzaklaştırma kararı olduğu için babasının yanında bulunan A.İ. annesini arayarak nerede olduklarını sordu. Annesi Faide Mermer (59) ile erkek kardeşinin evine giden Duygu İ. çocuğunu kardeşinin evine gittiklerini söyledi.
Çocuğunu alıp aracıyla kayınbiraderinin evinin önüne gelen C.İ. burada karşılaştığı kayınvalidesi ile tartıştı. Çıkan tartışmada C.İ., 3 çocuğu ve eşinin gözleri önündü kanser hastası olan kayınvalidesini önce apartmanın içinde yere yatırıp yumruklayıp daha sonra da apartmanın önünde darp etmeyi sürdürdü.