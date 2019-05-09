Anneler Günü öncesi annesiz kaldılar
ORDU'nun Fatsa ilçesinde 22 Mart'ta geçirdiği trafik kazasından 48 gün sonra hayatını kaybeden 2 çocuk annesi 25 yaşındaki Rümeysa Dirhemsiz, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının cenazesinde 5 yaşındaki oğlu Aras Ege, hem ağladı hem de ağlattı.
ORDU'da 5 yaşındaki Aras Ege ile kardeşi 3 yaşındaki Erdem Yağız, Anneler Günü öncesi annesiz kaldı.
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48 gün önce Ordu'nun Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak Samsun'da özel bir hastanede tedavisi devam eden Rümeysa Dirhemsiz, önceki gün tüm yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Rümeysa Dirhemsiz’in ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirirken genç anne için cenaze töreni düzenlendi.
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Dumlupınar Mahallesindeki evinde helallik alınmasının ardından cenaze Orta Büyük Cami'ye getirildi.
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