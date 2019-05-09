Anneler Günü öncesi annesiz kaldılar

48 gün önce Ordu'nun Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak Samsun'da özel bir hastanede tedavisi devam eden Rümeysa Dirhemsiz, önceki gün tüm yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.