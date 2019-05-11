Anneler günü mesajları duygusal resimli 2019 tebrik sözleri
Bugün hayattayken, hala elimizi tutabiliyorken kıymetini bilmemiz gereken annelerimizin günü Annler Günü kutlanıyor. Bu özel gün için en güzel resimli anneler günü mesajlarını, resimli kutlama sözlerini ve güncel anneler günü mesajlarını sizler için derledik.
Anneler günü mesajları, resimli duygusal anneler günü kutlama sözleri ve anneler günü tebrik kartları haberimizde. Yaşam sebebimiz, cennet kokulu annelerimizin günü olan anneler gününe özel en çok paylaşılan ve en duygusal resimli anneler günü mesajlarını sizler için seçtik ve bir araya getirdik. Hayattayken hala elini tutabiliyorken her anın kıymetini bilmeli ve annelerimizin değerini bilmeliyiz. SMS, WhatsApp ya da Facebook uyumlu en çok paylaşılan anneler günü sözleri haberimizde. Şimdiden başımızın tacı tüm annelerin bu özel günü kutlu olsun.
Anneler günü Türkiye'de bugün, yani 12 Mayıs tarihinde kutlanıyor. Binlerce çocuk anneler günü için güzel resimli sözleri ve pratik hediyeleri merak ediliyor. Şimdi anneler günü mesajlarıyla başlayalım. İşte en güzel anneler günü mesajları:
*Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler günün kutlu olsun.
*Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum.