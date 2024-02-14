Anneler, çocuklarını Adnan Oktar'a 'ikram' olarak sundu! Operasyonu yapan emniyet müdürü anlattı
Adnan Oktar operasyonlarını yapan dönemin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer, Adnan Oktar örgütündeki küçük kızların cinsel istismarı konusunda tüyleri diken diken eden açıklamalar yaptı. Sezer, "Örgüte anneleri tarafından sunulmuş, tırnak içinde söylüyorum birer ikram olarak görüyorum” dedi.
Adnan Oktar operasyonlarını yapan dönemin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer, örgütün kızları nasıl kaçırdığını anlattı. Sezer, “Kızlar reşit değil, dolayısıyla neyin doğru, neyin yanlış olabileceğini tam olarak ayırt edebilecek bilgi ve tecrübede değiller. Onlar da bunu tutsaklık olarak görmüyor, göremiyorlar. Ancak anne için aynı şeyi söyleyemeyiz. Örgüte anneleri tarafından sunulmuş, tırnak içinde söylüyorum birer ikram olarak görüyorum” dedi. Sözcü’den İpek Özbey’e konuşan Furkan Sezer, örgütün kızları nasıl kaçırdığını şöyle anlattı:
Örgütün hedefi öncelikle küçük kızlar
- Bu örgütün hedefi öncelikle yaşı küçük kızlar. Adnan Oktar’a yaşları küçük kızların getirilmesi bir örgüt ritüeli. Anne veya babalarını angaje ettiyse bu evebeynler vasıtasıyla tabii ki daha kolay oluyor ancak ailelerin bilmediği ve örgütün kız getirme ekibi tarafından kandırılarak suistimal edilen çok sayıda kız çocuğu var.
- Elvan Koçak’ın özelinde kızlarının velayetini aldığı mahkeme kararını örgüt hukuk ekibi vasıtasıyla öğreniyor. Hukuk ekibi örgüt içerisinde en güçlü olan ekiplerden. Özellikle büyük şehirlerdeki adliyelerde sadece örgüt ile ilgili çalışma yapmak, istihbarat toplamak için mesai saatlerini adliyelerde geçiren çok sayıda avukat var.
Altın tepside Oktar'a sundular
- Burada aileden alınan telkin çok önemli, çoğu çocuk için anne ve baba bir rol modeldir ve sizin rol modeliniz Adnan Oktar’ın çok iyi bir insan olduğunu ve onun yanında çok mutlu olacağınızı söylüyor. Sizi altın tepside önce örgüte sonra da Adnan Oktar’a sunuyor. Örgüt size dokunmaya başladığı andan itibaren yavaş yavaş, yani sizi irite etmeden kanınızı ruhunuzu emmeye başlıyor.