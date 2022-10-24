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Anneannesini yeni kaybetmişti mini şortlu paylaşımı olay oldu! 'Azıcık saygın olsun!'

Anneannesini yeni kaybetmişti mini şortlu paylaşımı olay oldu! 'Azıcık saygın olsun!'

Son günlerde Dünyayla Benim Aramda dizisiyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Demet Özdemir, anneannesini kaybetti. Özdemir, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile anneannesi Naziye Yener'in yaşamını yitirdiğini haberini paylaştı. Ancak Özdemir'in aynı gün mini şortlu paylaşımda bulunması bazı takipçilerini kızdırdı.

Anneannesini yeni kaybetmişti mini şortlu paylaşımı olay oldu! 'Azıcık saygın olsun!'

Dünyayla Benim Aramda dizisindeki ateşli sahneleriyle magazin gündemine sık sık konu olan ünlü oyuncu Demet Özdemir, son paylaşımıyla takipçilerine kötü haber vermişti.

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Anneannesini yeni kaybetmişti mini şortlu paylaşımı olay oldu! 'Azıcık saygın olsun!'

Demet Özdemir anneannesinin kaybını sosyal medyadan duyurdu.

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Anneannesini yeni kaybetmişti mini şortlu paylaşımı olay oldu! 'Azıcık saygın olsun!'

Abla Derya Özdemir ise yaptığı paylaşımda, 'Anneannem... Mekanın cennet olsun seni çok seviyorum' ifadelerine yer vermişti.

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Anneannesini yeni kaybetmişti mini şortlu paylaşımı olay oldu! 'Azıcık saygın olsun!'

Ölüm haberinin ardından Demet Özdemir yaptığı paylaşımla takipçilerinden eleştiri aldı.

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