Anneannesini yeni kaybetmişti mini şortlu paylaşımı olay oldu! 'Azıcık saygın olsun!'
Son günlerde Dünyayla Benim Aramda dizisiyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Demet Özdemir, anneannesini kaybetti. Özdemir, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile anneannesi Naziye Yener'in yaşamını yitirdiğini haberini paylaştı. Ancak Özdemir'in aynı gün mini şortlu paylaşımda bulunması bazı takipçilerini kızdırdı.
Dünyayla Benim Aramda dizisindeki ateşli sahneleriyle magazin gündemine sık sık konu olan ünlü oyuncu Demet Özdemir, son paylaşımıyla takipçilerine kötü haber vermişti.
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Demet Özdemir anneannesinin kaybını sosyal medyadan duyurdu.
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Abla Derya Özdemir ise yaptığı paylaşımda, 'Anneannem... Mekanın cennet olsun seni çok seviyorum' ifadelerine yer vermişti.
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Ölüm haberinin ardından Demet Özdemir yaptığı paylaşımla takipçilerinden eleştiri aldı.
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