Anneannesi ölen fenomen Berkcan Güven'den duygusal paylaşım... Şahide Türe kaç yaşındaydı?

Anneannesi Şahide Türe'ye veda paylaşımı 1,2 milyon fazla beğeni aldı

Uzun zamandır anneannesi ile çektiği videolarla tanınan Berkcan Güven ise 2,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Fenomen paylaşımı kısa sürede 1,2 milyon fazla beğeni aldı. Annesiyle olan fotoğraflarını paylaşan fenomen, şunları yazdı: