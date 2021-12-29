Anneannesi ölen fenomen Berkcan Güven'den duygusal paylaşım... Şahide Türe kaç yaşındaydı?
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven, duygusal bir paylaşım yaparak "Sana bir elveda bile diyemedim" dedi.
Videolarında sık sık yer verdiği anneannesinin ölümüyle yıkılan sosyal medya fenomeni Berkcan Güven, Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Anneannesine veda eden fenomen "Gidişini kabul etmek istemiyorum, sana bir elveda bile diyemedi torunun çok üzgünüm" dedi.
Ünlü YouTuber ve sosyal medya fenomeni Berkcan Güven'in 93 yaşındaki anneannesi Şahide Türe yaşamını yitirdi. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan Türe'nin ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Anneannesi Şahide Türe'ye veda paylaşımı 1,2 milyon fazla beğeni aldı
Uzun zamandır anneannesi ile çektiği videolarla tanınan Berkcan Güven ise 2,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Fenomen paylaşımı kısa sürede 1,2 milyon fazla beğeni aldı. Annesiyle olan fotoğraflarını paylaşan fenomen, şunları yazdı:
"Yaşam sana vurdukça sen daha fazla ayağa kalktın"
"Bundan 14 sene önce dedemi kaybetmiştik, biraz yalnız yaşadıktan sonra düşüp felç geçirdin. Tek başına o evde bir gün boyunca yardım bekledin. Hastaneye götürdüğümüzde doktorlar 'düzelmez, yürüyemez' dedi. Hiçbirini dinlemedin yaşama tutundun yaşam sana vurdukça sen daha fazla ayağa kalktın.