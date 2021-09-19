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Anneanesinin evini pompalıyla bastı! Babasının tacizine uğrayan kız kardeşini götürmek istedi

Anneanesinin evini pompalıyla bastı! Babasının tacizine uğrayan kız kardeşini götürmek istedi

İZMİR'in Konak ilçesinde, A.E. (17), pompalı tüfekle ananesinin evini basıp kız kardeşi S.E'yi (15) götürmek istedi. S. E  ağabeyinin kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia etti. KADES'e yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Anneanesinin evini pompalıyla bastı! Babasının tacizine uğrayan kız kardeşini götürmek istedi

Olay, 7 Eylül günü saat 02.00 sıralarında, Konak'ın Hilal Mahallesi'nde meydana geldi. 2'si erkek 4 çocuk babası Serkan E. (42), iddiaya göre, 9 yıl önce büyük kızı E.B.'ye (19) cinsel tacizde bulunmaya başladı. 4 yıl süren taciz olayı, Serkan E.'nin başka suçtan cezaevine girmesiyle son buldu. E.B. kaçarak evlendi.

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Anneanesinin evini pompalıyla bastı! Babasının tacizine uğrayan kız kardeşini götürmek istedi

Serkan E cezaevinden dönünce küçük kız S.E'ye cinsel tacizde bulunmaya başladı. Anne bu durumu öğrenince kızın üzerine kayıt cihazı yerleştirdi. Sesleri dinleyen Asya D., boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eşinin odasına girdi.

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Anneanesinin evini pompalıyla bastı! Babasının tacizine uğrayan kız kardeşini götürmek istedi

Çıkan tartışmada Asya D., evdeki tabancayla Serkan E.'ye ateş eti. Ağır yaralanan Serkan E., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Asya D. de işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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Anneanesinin evini pompalıyla bastı! Babasının tacizine uğrayan kız kardeşini götürmek istedi

Baba tutuklandı

Asya E.'nin, avukatı Abdi Yaşar öncülüğünde, sosyal medyada serbest kalması için '#asyatutuksuzyargılansın' başlığıyla kampanya başlatıldı. Tedavisi süren Serkan E. hakkında ise 'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'öz çocuğuna cinsel istismarda bulunma' suçlarından suç duyurusunda bulunuldu.

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