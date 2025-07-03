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Anne Yüksel ve abi Enes Yüksel tahliye mi oluyor? Narin cinayetinde yeni gelişme

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Anne Yüksel ve abi Enes Yüksel tahliye mi oluyor? Narin cinayetinde yeni gelişme

Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet alan sanıkların cezası istinaf mahkemesince onandı. Ancak Mahkeme Başkanı, delillerin yetersizliğine dikkat çekerek anne ve ağabeyin tahliye edilmesi gerektiği yönünde muhalefet şerhi koydu.

Anne Yüksel ve abi Enes Yüksel tahliye mi oluyor? Narin cinayetinde yeni gelişme - Resim: 1

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra 19 gün boyunca aranan 16 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni dere yatağında çuval içinde, taşlarla örtülmüş şekilde bulundu. Cinayetle ilgili olarak annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında “çocuğa karşı iştirak halinde kasten öldürme” suçlamasıyla dava açıldı.

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Anne Yüksel ve abi Enes Yüksel tahliye mi oluyor? Narin cinayetinde yeni gelişme - Resim: 2

SANIKLARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
28 Aralık 2024’te görülen ikinci duruşmada, Salim, Yüksel ve Enes Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 

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Anne Yüksel ve abi Enes Yüksel tahliye mi oluyor? Narin cinayetinde yeni gelişme - Resim: 3

Cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

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Anne Yüksel ve abi Enes Yüksel tahliye mi oluyor? Narin cinayetinde yeni gelişme - Resim: 4

CEZALAR OY ÇOKLUĞUYLA ONANDI
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 26 Mayıs’ta sanıkların istinaf başvurularını karara bağladı. Mahkeme, yerel mahkemenin verdiği cezaları oy çokluğuyla onadı. Ancak Mahkeme Başkanı, karara muhalefet şerhi düşerek delillerin eksik ve yetersiz olduğunu savundu. 

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