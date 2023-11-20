Anne ve kız asansörde ölü bulundu! Komşuları boğarak öldürmüş

İkisi de boğularak öldürülmüş

Başsavcılığı, anne ve kızının vücudunda herhangi bir yara ve kesici alet izinin yanı sıra havasızlık nedeniyle boğulduklarına dair bulguya da rastlamadı. Yapılan ön incelemede, vücutlarında ateşli silah ve kesici alet izi bulunmayan anne ve kızın, boğularak öldürüldüğü belirlendi.