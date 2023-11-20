Anne ve kız asansörde ölü bulundu! Komşuları boğarak öldürmüş
MANİSA'nın Salihli ilçesinde anne ile kızının cansız bedenleri asansörde ölü olarak bulunmuştu. Anne ve kızın komşuları tarafından boğularak öldürüldükleri ortaya çıktı.
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kocaçeşme Mahallesi'ndeki binada oturan bir kişi, zemin kata inmek için asansör çağırdı. Apartman sakini, asansör kabininde, aynı binada oturan komşuları Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in (18) hareketsiz yattığını gördü.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Güler ile Etyemez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından otopsi işlemi için Salihli Devlet Hastanesi'ne ardından da İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
İkisi de boğularak öldürülmüş
Başsavcılığı, anne ve kızının vücudunda herhangi bir yara ve kesici alet izinin yanı sıra havasızlık nedeniyle boğulduklarına dair bulguya da rastlamadı. Yapılan ön incelemede, vücutlarında ateşli silah ve kesici alet izi bulunmayan anne ve kızın, boğularak öldürüldüğü belirlendi.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında anne ve kızı boğarak öldüren kişinin ilçede çiftçilik yapan ve sabah saatlerinde Ankara'ya gittiği belirlenen komşuları A.Y. olduğu tespit edildi. A.Y, polis ekiplerince Ankara'da gözaltına alınarak Salihli'ye getirildi.