Anne olmaya hazırlanıyor! Gizem Koçak hamileliğini böyle duyurdu
2014 Miss Turkey dördüncüsü Gizem Koçak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurdu.
Uzun süredir Sercan Taşdelen ile aşk yaşayan Gizem Koçak anne olmaya hazırlanıyor. Türkiye güzeli dördüncüsü Koçak, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğrafının altına şu notu düşerek hamileliğini açıkladı:
''Canım bebeğim daha seni kucaklamamıza uzun bir süre var ama mutluluğumuzu tarif edemem... İnsan hiç görmediği birini özler mi? Özlüyormuş işte. her saniye aklımızda sen...
Babanla seni o kadar çok istedik ki onca aksiliklere rağmen sen de bizi hiç bırakmadın annecim. Çok nazlı ve inatçı çıktın. Sana güzel bir gelecek sunmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza söz veriyoruz. Senin mis kokunu içimize çekmek için sabırsızlanıyoruz.Çok bekletme bizi @sercantasdelen #baby''
Gizem Koçak: 2014 Miss Turkey yarışmasında 4. olan Gizem Koçak 2013 Miss Exclusive Of The world 1.sidir. Çocuk Gelişim üzerine eğitimini tamamlayan Gizem Koçak Atv ekranlarında yayınlanan Evli ve Öfkeli dizisinde rol almıştır. Gizem Koçak aslen Adana’lıdır.