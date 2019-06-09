Anne olmaya hazırlanıyor! Gizem Koçak hamileliğini böyle duyurdu

Babanla seni o kadar çok istedik ki onca aksiliklere rağmen sen de bizi hiç bırakmadın annecim. Çok nazlı ve inatçı çıktın. Sana güzel bir gelecek sunmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza söz veriyoruz. Senin mis kokunu içimize çekmek için sabırsızlanıyoruz.Çok bekletme bizi @sercantasdelen #baby''