Anne olan Bengü bebeğini ilk kez paylaştı! Kızı Zeynep'li paylaşım
Geçtiğimiz sene Ağustos ayında Selim Selimoğlu ile hayatını birleştiren ünlü şarkıcı Bengü, geçtiğimiz günlerde kızı Zeynep'i kucağına almıştı. Bengü, kızı Zeynep'le beraber aile fotoğrafını paylaştı.
İş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılının Ağustos ayında hayatını birleştiren Bengü, geçtiğimiz gün anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Kızı Zeynep'i kucağına alan şarkıcı Bengü'den ilk fotoğraf geldi. Bengü, sosyal medya hesabı Instagram'dan aile fotoğrafı paylaşımında bulundu.
İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Bengü, sosyal medya hesabından kızı Zeynep ile olan ilk karesini "Dünyamıza hoş geldin kızım" notuyla paylaştı. Güzel şarkıcının bebeği ile paylaştığı fotoğrafa birçok ünlüden yorum geldi.
Anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan Bengü ve eşi Selim Selimoğlu'nun kızları Zeynep'li paylaşımına yorum olarak, Esra Erol, Berkay Şahin, Gülşen gibi birçok ünlü isim tebrik mesajları yağdırdı.
Güzel şarkıcı hamileliğinin 37'inci haftasında duygusal bir paylaşım yaparak şu satırları kaleme almıştı: