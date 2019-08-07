Anne olan Bengü bebeğini ilk kez paylaştı! Kızı Zeynep'li paylaşım

İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Bengü, sosyal medya hesabından kızı Zeynep ile olan ilk karesini "Dünyamıza hoş geldin kızım" notuyla paylaştı. Güzel şarkıcının bebeği ile paylaştığı fotoğrafa birçok ünlüden yorum geldi.