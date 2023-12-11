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Anne katili oldu! Öne kafasına sert cisimle vurdu sonra bıçakladı

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Anne katili oldu! Öne kafasına sert cisimle vurdu sonra bıçakladı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 20 yaşındaki B.Ç., tartıştığı annesi Fazile Çavdar'ın kafasına önce sert bir cisimle vurdu ardından da bıçaklayarak öldürdü.

Anne katili oldu! Öne kafasına sert cisimle vurdu sonra bıçakladı

İzmir'in Bornova ilçesinde, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan anne hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi 7033 Sokak'taki müstakil bir evde ikamet eden B.Ç. (20) ile annesi Fazile Ç. (43) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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Anne katili oldu! Öne kafasına sert cisimle vurdu sonra bıçakladı

Babasının işyerine gidip itiraf etti

Çıkan arbedede, annesinin başına sert bir cisimle vurup bıçaklayan B.Ç. olay yerinden kaçtı. Daha sonra, bir iş yerinde bekçi olarak çalışan babası H.Ç'nin yanına giden B.Ç, yaşananları itiraf etti.

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Anne katili oldu! Öne kafasına sert cisimle vurdu sonra bıçakladı

İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, anne Fazile Ç'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Anne katili oldu! Öne kafasına sert cisimle vurdu sonra bıçakladı

Cenaze, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan B.Ç'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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