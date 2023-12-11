Anne katili oldu! Öne kafasına sert cisimle vurdu sonra bıçakladı

İzmir'in Bornova ilçesinde, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan anne hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi 7033 Sokak'taki müstakil bir evde ikamet eden B.Ç. (20) ile annesi Fazile Ç. (43) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.