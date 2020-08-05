Anne karnındaki bebekler ikinci haftadan itibaren koronavirüse yakalanabilir
İngiltere Cambridge Üniversitesinden araştırmacılar, anne karnındaki bebeklerin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenebileceğine dair yeni bir araştırma yayımladı. Embriyolar üzerinde gen analizi yapan araştırmacılar, 2 haftalık bebeklerin bile risk altında olduğunu çünkü hücrelerinin Kovid-19'un tutunmasını sağlayan ACE-2 reseptörleri ürettiğini belirtti.
İngiltere’deki Cmbridge Üniversitesinden bilim insanları, anne karnındaki iki haftalık bebeklerinin bile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanabileceğini açıkladı.
Araştırmacılar, yaptıkları genetik analizlerde anne karnındaki bebeklerin 14. günden itibaren koronavirüsün tutunmasını sağlayan ACE2 reseptörlerini ürettiğini aktardı.
Çalışmada, "Hamileleğin erken aşamalarında anne karnından bebeğe Kovid-19 aktarımının mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Bulgularımız bebeğin hamileliğin ileri aşamalarında gelişen kalp, akciğer gibi hayati organlarında Kovid-19’un zarar verebileceğini öngörüyor" ifadelerini kullanıldı.
Bununla birlikte; bilim insanları, araştırmalarının henüz hipotez düzeyinde olduğunu vurgulayarak, "Bu analizler RNA ekspresyonuna dayanmaktadır ve bu nedenle protein düzeyinde doğrulanmamıştır" açıklamasını yaptı.