Anne karnında yapılan kan nakliyle hayata tutundu!

"Gereken her şeyi yaptık"

Perinatoloji uzmanı Doç. Dr. And Yavuz, AA muhabirine, hastanelerine 6 aylık gebeyken başvuran Hatice Özkan'ın tetkiklerinde, kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle bebeğin kan değerlerinin düştüğünü tespit ettiklerini söyledi. Bu tip durumlarda erken şekilde tedavi yapılması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Yavuz, "Eğer tedavide geç kalınırsa bebek ölebiliyor ya da erken davranılmazsa bebeğin zeka puanında, nörolojik gelişiminde ciddi sorunlar gerçekleşebiliyor. Bebeğe toplamda 5 kez kan verdik. Sonrasında takiplerimizi yaptık. Akciğer geliştiriciden sonra 35. haftada doğum yaptırdık. Doğumda herhangi bir sıkıntı olmadı. Takiplerimizde de bir sıkıntı olmadı. Gereken her şeyi yaptık." diye konuştu. Yavuz, bu rahatsızlığa normalde gebeliğin daha geç haftalarında rastladıklarını ve en fazla iki kere kan verdiklerini dile getirerek, 5 kez kan naklinin çok nadir olduğunu kaydetti.