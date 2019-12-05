Anne karnında bebek hastalıkları
Anne karnında bebek hastalıkları neler, nasıl tedavi edilir? Anne karnındaki bebekleri ölümle tehdit eden enfeksiyon, tirioit, akciğer ve kalp yetmezliği, spini bifida, kan uyuşmazlığı gibi yaygın olarak görülen anne karnındaki bebek hastalıklarını ve tedavi yollarını derledik.
Sağlıklı yaşam anne karnında başlıyor. Bu nedenle gebelikte annenin ve bebeğin yakın takibi büyük önem taşıyor. Rutin gebelik muayenelerinde annenin değerleri ve fetüsün anatomisi, organlarının gelişimi ve bebeğin büyümesi tüm ayrıntılarıyla değerlendiriliyor. Anne karnındaki bebekte beyin, göz, yüz, omurga, kollar, eller, ayaklar, bacaklar, kalp, akciğer, mide, karaciğer, bağırsak ve mesane ile alakalı her türlü sorun olabiliyor. Bunların bir kısmının anne karnında erken teşhis edilip tedavisinin planlanması mümkün olurken, bazı hastalıkların tedavisi yapılamıyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Perinatal Tanı ve Tedavi Merkezi Kurucusu Prof. Dr. Cihat Şen, gebelikte anne ya da bebekte karşılaşılabilen sağlık problemleri ve tedavi metotları hakkında bilgi verdi.
Enfeksiyon: Gebelikte anne adaylarının yakalandığı enfeksiyonlar bebek için sorun yaratabilmektedir. Enfeksiyon erken dönemde saptanır ve anne hemen tedavi edilirse bebeğe olan zararı önlenir. Bu enfeksiyonların bebeğe geçmesi durumunda organlarına zarar verebileceğini unutmamak gerekir.
Tiroit: Annenin tiroit ya da guatr problemi varsa kullandığı ilaçlar bebeğin tiroit fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Anne adayına verilecek ilacın dozu değiştirilerek ya da bebeğin kendi tiroidi çalışmıyorsa içinde bulunduğu amniyon sıvısına tiroit ilacı verilerek anne karnındaki gelişimini sağlıklı bir şekilde sürdürmesi sağlanabilir.
Kalp: Anne karnındaki bebeğin kalp sağlığıyla ilgili olarak ana şah damarında sorunlar olabilir, kapaklarda daralma görülebilir. Bu daralma kalbi ciddi etkileyecek boyuta gelirse anne karnındayken balonla bu kapakları açıp genişletmek mümkün olmaktadır. Bebekte çarpıntı ya da kalp atım hızında problem varsa anneye verilecek ilaçlarla bu durum kontrol altına alınırken, bazı kalp problemlerine de bebek doğar doğmaz müdahale edilmesi gerekir.
Akciğer: Akciğerlerde bazen kist ya da kist benzeri yapılanma gelişir. Böyle olunca akciğer şişer ve kist gelişen lob diğer loba veya kalbe baskı yapmaya başlar. Eğer kistler büyükse içine bir borucuk konularak kist boşaltılır. Akciğer loblarından birinde sorun olması durumundaysa o lobu besleyen damar lazerle kapatılarak civar organlara baskı yapması önlenir.
Karaciğer: Karaciğerde enfeksiyon görülebilir. Annedeki enfeksiyon tedavi edildiğinde karaciğer de korumuş olur. Karaciğerde görülebilecek damar kistleri ve damar yumakları ise kalp yetmezliğine kadar ilerleyebileceği için hemen önlem almak gerekir. Gerekli durumlarda erken doğum planlanır ve bebek doğar doğmaz ameliyata alınır.
Bağırsak tıkanıklıkları: Anne karnındaki bebekte bağırsak tıkanıklıkları olması durumunda bebeğin sıvısı çok birikir, karnı şişer ve erken doğum olabilir. Bunun için amnios adı verilen bebeğin sıvısı zaman zaman boşaltılır. Ayrıca bağırsağın tıkanık olduğu bölümleri öncesinde bilinirse bebek doğduktan sonra uygun ameliyat için hazırlık yapılabilir.