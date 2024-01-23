Anne karnında aynı damarları paylaşan ikizler operasyonla sağlığına kavuştu

Operasyonun ardından bebeklerin gelişiminin normale döndüğü belirlendi.

Oğul, hamileliğin 36. haftasında "Alya" ve "Lina" adını verdikleri tek yumurta ikizlerini sağlıklı bir şekilde kucağına aldı.

Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu, sendromun tek yumurta ikizlerinin yüzde 15'inde görülen bir hastalık olduğunu söyledi. İkizden ikize transfüzyon sendromunun iki bebek için de ağır sonuçlar oluşturabileceğine dikkati çeken Mendilcioğlu, "Anne karnında özel bir operasyon yaptık. Sonuçların bu şekilde olması aile için de bebek için de gayet iyi oldu. Tedavi edilmemeleri halinde bebekleri kaybedebilir ya da doğduklarında nörolojik sekeller olabilirdi." dedi.

Anne Sema Oğul, doktorların başarılı operasyonuyla bebekleri sağlıklı dünyaya geldiği için mutlu olduğunu ifade etti. Baba Şahin Oğul da zor günler yaşadıklarını ancak doktorlar sayesinde bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.