Anne babalar dikkat! İşte çocuklarda en yaygın koronavirüs belirtileri
İngiliz bilim insanları, çocuklardaki en yaygın yeni tip corona virüs (Covid-19) semptomlarını açıkladı.
İngiltere’de King’s College of London’dan araştırmacılar, yorgunluk, baş ağrısı ve ateşin çocuklarda en yaygın corona virüs semptomları olduğunu ve çok azının öksürük, tat veya koku duyusunu kaybettiğini keşfetti.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yetişkinler için hazırlanan belirti listesinde en yaygın semptomlar arasında ateş, kuru öksürük ve yorgunluk yer alıyor, ağrı ve sızı, boğaz ağrısı, ishal, konjunktivit, tat alma veya koku duyusunun kaybı ile baş ağrısı ise daha seyrek semptomlar olarak listeniyor.
Ancak, “Covid-19 Semptomları Uygulaması” arkasındaki ekip, yeni verilerin, hastalığın çocuklarda yetişkinlere kıyasla daha farklı olduğunu gösterdiğini açıkladı.
Çalışmayı yöneten Profesör Tim Spector, "İnsanlara ateş, öksürük ve koku duyusu kaybı ile ilgili takıntılar yerine farklı yaşlarda temel semptomların neler olduğunu anlatmaya başlamamız gerekiyor" dedi.