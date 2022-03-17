Anne babalar dikkat! Bu oyuncak çocukların hayatını tehdit ediyor 2,5 yaşındaki çocuk ölümden döndü

İki buçuk yaşında bir çocuk için bağırsak tıkanıklığı ve delinmesi çok ağır tablolardır. Yetişkinler için de öyle; ama 2,5 yaşında olunca çok daha kötü şekilde önümüze geliyor. Ameliyatta tahmin ettiğimiz gibi 4 mıknatıs bir bağırsakta, 1 mıknatıs diğer bağırsakta dururken bunlar birbirlerini bulmuşlar. Çok da güçlü mıknatıslar olduğu için aradaki iki bağırsak duvarı zamanla eriyip mıknatısların birbirine bağlanmasına neden olmuş. Bir bağırsak kısmında 3 delik vardı. Yaklaşık 10 santimetre kadar bağırsağı çıkarmak durumunda kaldık, diğer tarafta ise bağırsaktaki deliği onardık” dedi.