Anlaşma tamam! Fenerbahçe'den iki bomba transfer
Yeni sezona şampiyonluk paralasıyla başlamak isteyen ve bunun için güçlü bir kadro kurmanın planlarını yapan Fenerbahçe, iki isimle anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe Max Kruse ile anlaştı: Fenerbahçe, Alman futbolcu Max Kruse transferinde sona geldi ve bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki hücum oyuncusu ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'den gelen son dakika haberine göre; sarı-lacivertliler Alman yıldız Max Kruse ile anlaştı! Geçtiğimiz sezon Werder Bremen forması giyen Max Kruse'nin takımıyla olan sözleşmesi bu sezon sona ermişti.
''Sizden anlayış bekliyorum": Portekiz gazeteleri A Bola ve O Jogo, Fenerbahçe'nin, Benfica'nın orta saha oyuncusu Fejsa için Portekiz kulübü ile 3 milyon Euro bonservis bedeli konusunda anlaşmaya vardıklarını yazdı. Haberlerde, 30 yaşındaki Sırp futbolcunun Benfica Başkanı Vieira ile görüşerek, "İstediğim kadar oynayamıyorum. İyi bir sözleşme yapma fırsatım var. Bu nedenle sizden anlayış bekliyorum" diyerek ikna ettiği belirtildi.
Conte, Moses'i istiyor: Öte yandan İnter ile anlaşan Antonio Conte, Chelsea’de birlikte çalıştığı Nijeryalıyı istiyor. Moses’ın tercihi Fenerbahçe. Ancak Chelsea, kiralık anlaşmayı bozma hakkına sahip.
Galatasaray devreye girdi: Vedat Muriqi'nin yeni adresinin neresi olacağı gündemi meşgul eden konuların başında geliyor. Kosovalı golcüye Türkiye ve yurt dışından resmi teklifler geldi. Fenerbahçe'nin prensipte el sıkıştığı Kosovalı golcü için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Vedat için verebileceği rakamın 2 milyon Euro olduğunu belirtti.