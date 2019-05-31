Anlaşma tamam! Fenerbahçe'den iki bomba transfer

''Sizden anlayış bekliyorum": Portekiz gazeteleri A Bola ve O Jogo, Fenerbahçe'nin, Benfica'nın orta saha oyuncusu Fejsa için Portekiz kulübü ile 3 milyon Euro bonservis bedeli konusunda anlaşmaya vardıklarını yazdı. Haberlerde, 30 yaşındaki Sırp futbolcunun Benfica Başkanı Vieira ile görüşerek, "İstediğim kadar oynayamıyorum. İyi bir sözleşme yapma fırsatım var. Bu nedenle sizden anlayış bekliyorum" diyerek ikna ettiği belirtildi.