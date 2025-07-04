Anlaşma sağlandı... Sacha Boey Galatasaray'ı seçmedi sebebi taraftarı kızdırdı!
Bayern Münih'te top koşturan Sacha Boey, eski takımı Galatasaray'ı reddetti ve Marsilya ile anlaştı. Boey'in Galatasaray'ı seçmeme sebebi sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.
Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı da kazanarak çifte sevinç yaşayan Galatasaray'a transferde kötü haber geldi.
Yaz transfer dönemini Leroy Sane takviyesiyle açan sarı - kırmızılıların sağ beke düşündüğü ismin Sacha Boey olduğu iddia edilmişti.
Beklenmeyen yanıt
Bir süredir Bayern Münih ile görüşmelerini sürdüren ve anlaşmaya çok yakın olan Galatasaray, Fransız futbolcudan beklemediği bir yanıt aldı.
Anlaşma sağlandı
Alman basınında çıkan haberlere göre Ligue 1 ekibi Marsilya, Bayern Münih'e Boey için kiralama teklifinde bulundu.