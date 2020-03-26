Anksiyete bozukluğu nedir krizi artanlar ne yapmalı?
Anksiyete, yarattığı psikolojik etkilerin yanında nefes darlığı, titreme, kas ağrıları gibi fiziksel belirtilere de sebep olabiliyor. Eğer siz de nefes darlığı çekiyorsanız sebebi anksiyete bozukluğu olabilir. İşte anksiyete (kaygı) bozukluğunun fiziksel belirtileri!
Koronavirüsün ülkemizde de görülmesi hemen herkeste endişe ve korkuya neden oldu. Anksiyete (kaygı) bozukluğu rahatsızlığından muzdarip olanlar için ise durum daha da can sıkıcı bir hal aldı.
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Anksiyete insanın huzursuz bir ruh halinde olmasına, işlerine konsantre olamamasına ve toplumdan kopmaya kadar varan sorunlara neden olan bir kaygı bozukluğu. Gelecekten sürekli kaygı ve endişe duymak da anksiyetenin belirtilerinden biri.
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Anksiyete bozukluğundan muzdarip bir birey günlük yaşamında hiçbir şey yapmak istemez çünkü kafasındaki düşüncelerden dolayı bir şey yapsa da keyif alamaz.
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Anksiyete bozukluğu olan birey aile ve iş ortamındaki bireylerle iletişim kurmada güçlük çekebilir. Bu durum sosyal hayatın sekteye uğramasına neden olur.
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