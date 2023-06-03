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Ankara'yı mor fırtına poligonu vurdu! Tüm izinler iptal edildi sokakları fareler bastı

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Ankara'yı mor fırtına poligonu vurdu! Tüm izinler iptal edildi sokakları fareler bastı

ANKARA'yı dolu yağışı ve sağanak vurdu. Meteorolojinin uyarılarına rağmen bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Mor ve turuncu fırtına poligonu etkisinde tüm bölgelerde süren yağışlar nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır" duyurusu yaptı.

Ankara'yı mor fırtına poligonu vurdu! Tüm izinler iptal edildi sokakları fareler bastı

Ankara'da dolu ve sağanak yağış etkili oluyor. Kısa süreli dolu yağışının görüldüğü şehirde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Fareler caddeleri bastı. Mansur Yavaş'tan Ankaralılara uyarı geldi.  

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Ankara'yı mor fırtına poligonu vurdu! Tüm izinler iptal edildi sokakları fareler bastı

Muteorolojinin uyarılarının ardından Ankara'da öğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Semt pazarları yağmurdan etkilendi. Cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için ilçe ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

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Ankara'yı mor fırtına poligonu vurdu! Tüm izinler iptal edildi sokakları fareler bastı

Caddeleri kanalizasyon fareleri bastı

Kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışlardan dolan kanalizasyonlar sebebiyle bazı caddeleri fareler bastı. Yiyecek arama yarışına çıkan farelerin çöp konteyneri etrafından dolaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İŞTE SOKAKLARIBASAN FARELERİN VİDEOSU

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Ankara'yı mor fırtına poligonu vurdu! Tüm izinler iptal edildi sokakları fareler bastı

Eve basan su balkondan böyle taştı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'nde sağanak yağmur yağışı sonrası bir apartmanı su bastı. Apartmanın ikinci katında yer alan bir daireye dolan yağmur suları balkondan dışarı taştı. Olay anında su basan dairenin boş olup olmadığı bilinmezken, evde bulunan eşyalar yağmur suları ile birlikte dışarı taştı.

İŞTE DAİREDEN SELİN TAŞTIĞI ANLAR

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