Ankara'yı mor fırtına poligonu vurdu! Tüm izinler iptal edildi sokakları fareler bastı

Muteorolojinin uyarılarının ardından Ankara'da öğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Semt pazarları yağmurdan etkilendi. Cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için ilçe ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.