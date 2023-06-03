Ankara'yı mor fırtına poligonu vurdu! Tüm izinler iptal edildi sokakları fareler bastı
ANKARA'yı dolu yağışı ve sağanak vurdu. Meteorolojinin uyarılarına rağmen bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Mor ve turuncu fırtına poligonu etkisinde tüm bölgelerde süren yağışlar nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır" duyurusu yaptı.
Ankara'da dolu ve sağanak yağış etkili oluyor. Kısa süreli dolu yağışının görüldüğü şehirde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Fareler caddeleri bastı. Mansur Yavaş'tan Ankaralılara uyarı geldi.
Muteorolojinin uyarılarının ardından Ankara'da öğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Semt pazarları yağmurdan etkilendi. Cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için ilçe ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.
Caddeleri kanalizasyon fareleri bastı
Kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışlardan dolan kanalizasyonlar sebebiyle bazı caddeleri fareler bastı. Yiyecek arama yarışına çıkan farelerin çöp konteyneri etrafından dolaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Eve basan su balkondan böyle taştı
Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'nde sağanak yağmur yağışı sonrası bir apartmanı su bastı. Apartmanın ikinci katında yer alan bir daireye dolan yağmur suları balkondan dışarı taştı. Olay anında su basan dairenin boş olup olmadığı bilinmezken, evde bulunan eşyalar yağmur suları ile birlikte dışarı taştı.