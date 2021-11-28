'Ankara'nın kalbi'nde trafik düzenini kadın polisler sağlıyor
Ankara'da görevli kadın trafik polisleri, araç yoğunluğunun yaşandığı ana arterlerde, trafik düzenini sağlamak için özveriyle görev yapıyor. Polis memuru Selda Akçal, "Sokaktayız, motordayız, yeri geliyor kar-kış oluyor ama bunların hepsini bir tarafa koyarsak diğer tarafta da karşınızda dimdik duran bir Türk kadın polisi var" dedi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Özge Karacan, Selda Akçal ve Özlem Sözeyatarlar, başta "Ankara'nın kalbi" olarak nitelendirilen 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Genelkurmay ve Kuğulu Park kavşakları olmak üzere kent genelinde düzenli trafik akışı için sürücüleri yönlendiriyor.
Kadın polisler, meslek seçiminde nelerin etkili olduğunu, özellikle araç yoğunluğunun olduğu anlarda trafik düzenini sağlamak için nasıl çalışma yürüttüklerini ve gençler başta olmak üzere vatandaşların kendilerine olan ilgisini AA muhabirine anlattı.
Özge Karacan, 3 yıldır Ankara'da trafik polisi olarak görev yaptığını ve bu mesleğin çocukluk hayali olduğunu söyledi. Akrabaları arasında ve yakın çevresinde çok fazla polis bulunduğunu, mesleğini seçerken onların özverili çalışmalarından etkilendiğini aktaran Karacan, polis olarak görev yapmaktan mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.
Ankara'da özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde araç yoğunluğu yaşandığını belirten Karacan, "Vatandaşların daha rahat ulaşımlarını sağlamak, sorun yaşamadan trafik akışını düzenlemek için kısa süreli kısıtlamalar yapıyoruz. Bu şekilde yoğunluğu azaltmaya çalışıyoruz. Ankara genelinde KGYS kameralarımızdan bölge amirlerimizce yoğunluk tespit edilerek bize bilgi veriliyor. Biz de nerede yoğunluk varsa orada görev yapıyoruz." dedi.