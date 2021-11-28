'Ankara'nın kalbi'nde trafik düzenini kadın polisler sağlıyor

Özge Karacan, 3 yıldır Ankara'da trafik polisi olarak görev yaptığını ve bu mesleğin çocukluk hayali olduğunu söyledi. Akrabaları arasında ve yakın çevresinde çok fazla polis bulunduğunu, mesleğini seçerken onların özverili çalışmalarından etkilendiğini aktaran Karacan, polis olarak görev yapmaktan mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.