Ankara'nın göbeğinde günah şehri! Fuhuş yaptırıp gizlice çekmişler

Hürriyet'te yer alan habere göre; Şefik Kuzucu oğulları Hacı ve Mustafa ile 10 yıl önce Ankara Beypazarı’na yerleşti. Bozkırın ortasında, tarlaların içinde kullanılmayan bir ahırı alıp pavyon olarak işletmeye başladı. Kısa sürede ahırdan bozma mekanı eğlence kompleksine çeviren baba ve oğulları, kumar, fuhuş, çek senet, şantaj, gasp, silahlı tehdit, işkence ve uyuşturucu gibi suçlara bulaştı.