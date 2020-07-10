Ankara'nın göbeğinde günah şehri! Fuhuş yaptırıp gizlice çekmişler
ANKARA’da köylü kadınların, “Kocalarımızı kurtarın, malımızı, mülkümüzü ne varsa günah yeri olarak bilinen bataklıkta kaybettiler” şikayetinin altından suç örgütü çıktı. Zorla fuhuş yaptırdıkları kadınlar erkeklerle görüntülerini kayda almışlar.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Şefik Kuzucu oğulları Hacı ve Mustafa ile 10 yıl önce Ankara Beypazarı’na yerleşti. Bozkırın ortasında, tarlaların içinde kullanılmayan bir ahırı alıp pavyon olarak işletmeye başladı. Kısa sürede ahırdan bozma mekanı eğlence kompleksine çeviren baba ve oğulları, kumar, fuhuş, çek senet, şantaj, gasp, silahlı tehdit, işkence ve uyuşturucu gibi suçlara bulaştı.
“Görüntüleri ailene göndeririz, rezil ederiz”: Fuhuşa sürüklenen kadınların kaldığı tek kişilik odalar, yüzme havuzu, kuaför, kumar makineleri, pavyon ve gazino olarak kullanılan bölümlerin de olduğu mekâna gidenlere fahiş hesaplar çıkarıldı. Ödemeyenlere zorla senet imzalattırıp, bazılarının tarla ve evlerini aldılar. Buradaki kadınlarla eğlenen erkeklerin de gizli görüntüleri çekilerek “görüntüleri ailene göndeririz, rezil ederiz” diyerek şantaj yaptıkları iddia edildi.
“Kocalarımızı kurtarın'': Beypazarı’nın yanı sıra yakın bölgedeki ilçe ve illerde oturan erkeklerin gözde yeri olan mekânın hikâyesi ise köylü kadınların “Kocalarımızı kurtarın, malımızı, mülkümüzü ne varsa günah yeri olarak bilinen bataklıkta kaybettiler. Bizi tarlada çalıştırıp, kendileri burada eğleniyorlar” şikâyetiyle son buldu.
6 kişi tutuklandı: Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 6 ay hem fiziki hem de teknik takip yaptı. Yapılan çalışmaların ardından başlatılan operasyonda mekânın sahipleri Şefik Kuzucu, oğlu Hacı Kuzucu, ortaklarından Gürkan Aksoy’un da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şefik Kuzucu ile oğlu Hacı’nın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.