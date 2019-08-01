Ankara'nın bir köyünde asırlardır davul çalınmıyor! Sebebi herkesi şaşırttı
ANKARA 'nın Kızılcahamam ilçesinde bir köyde hiçbir düğünde davul çaldırılmıyor. Köylüler davul çalındığında başlarına felaket geleceğine inanıyor.
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Taşlıca köyünde asırlardır davul çalınmıyor. Gelin kayası efsanesine inanan köylüler, davul çalındığında başlarına bir felaket geleceğine ve köyde türbesi bulunan Oruç Gazi hazretlerinin davul sesinden rahatsız olacağına inanıyor.
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Taşlıca köyü, farklı birçok efsaneye ev sahipliği yapıyor. Gelin alayının davulla geçişi sırasında taş kesildiğine inanılan köydeki gelin kayası efsanesi, asırlardır kuşaktan kuşağa aktarılıyor.
Düğünlerinde ve Ramazan ayında davul çalmaktan korkan köylüler, köyde türbesi bulunan Oruç Gazi hazretlerinin davul sesinden rahatsız olacağına ve davul çalanın bir felakete uğrayacağına inanıyor.
Köye gelip düğün çekimi yaptırıyorlar
Taşlıca köyü, at üzerinde duvaklı bir gelini andıran gelin kayasıyla, Oruç Gazi Türbesi'yle, Anadolu isminin ilk ortaya çıktığı Kırmızı Ebe Türbesi'yle ve Ayran Taşı efsanesiyle Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçileri ağırlıyor. Birçok gelin ve damat ise efsanelere mazhar olmuş bu köye gelip düğün çekimlerini yaptırıyor.