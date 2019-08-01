Ankara'nın bir köyünde asırlardır davul çalınmıyor! Sebebi herkesi şaşırttı

Köye gelip düğün çekimi yaptırıyorlar

Taşlıca köyü, at üzerinde duvaklı bir gelini andıran gelin kayasıyla, Oruç Gazi Türbesi'yle, Anadolu isminin ilk ortaya çıktığı Kırmızı Ebe Türbesi'yle ve Ayran Taşı efsanesiyle Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçileri ağırlıyor. Birçok gelin ve damat ise efsanelere mazhar olmuş bu köye gelip düğün çekimlerini yaptırıyor.