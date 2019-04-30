Ankara'nın ardından İmamoğlu düğmeye bastı! İBB'de büyük değişiklik

Ankara'nın ardından İmamoğlu düğmeye bastı! İBB'de büyük değişiklik

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Saraçhane'deki merkez binanın bütün tabelalarına ''T.C.'' (Türkiye Cumhuriyeti) ibaresi eklendi.

Ankara'nın ardından İmamoğlu düğmeye bastı! İBB'de büyük değişiklik - Sayfa 1

İşçiler, T.C. ibaresini, saat 15.45'te Başkanlık makamı ve Belediye Meclisi'nin bulunduğu kapıdaki tabelaya monte etti. 

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Ankara'nın ardından İmamoğlu düğmeye bastı! İBB'de büyük değişiklik - Sayfa 2

Monte işlemini ilgiyle izleyen vatandaşlar, bu anı cep telefonlarıyla kaydetti. 

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Ankara'nın ardından İmamoğlu düğmeye bastı! İBB'de büyük değişiklik - Sayfa 3

İmamoğlu, gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna, ''T.C. ibaresini seviyoruz, her yerde olmasını istiyoruz'' yanıtını verdi.

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Ankara'nın ardından İmamoğlu düğmeye bastı! İBB'de büyük değişiklik - Sayfa 4

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatı üzerine hizmet binasının girişine T.C. ibaresi eklenmişti. 

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