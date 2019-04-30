Ankara'nın ardından İmamoğlu düğmeye bastı! İBB'de büyük değişiklik
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Saraçhane'deki merkez binanın bütün tabelalarına ''T.C.'' (Türkiye Cumhuriyeti) ibaresi eklendi.
İşçiler, T.C. ibaresini, saat 15.45'te Başkanlık makamı ve Belediye Meclisi'nin bulunduğu kapıdaki tabelaya monte etti.
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Monte işlemini ilgiyle izleyen vatandaşlar, bu anı cep telefonlarıyla kaydetti.
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İmamoğlu, gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna, ''T.C. ibaresini seviyoruz, her yerde olmasını istiyoruz'' yanıtını verdi.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatı üzerine hizmet binasının girişine T.C. ibaresi eklenmişti.
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