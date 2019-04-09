Ankaralılar gözlerine inanamadı! Bu kebabın ucu bucağı yok

ANKARA'da yeni açılan bir dürümcüde yapılan 40 metrelik kebap saniyeler içerisinde tükendi.

Ankaralılar gözlerine inanamadı! Bu kebabın ucu bucağı yok - Sayfa 1

Ankara'da yeni açılan bir dürümcü tarafından yapılan ve hazırlığı yaklaşık 2 saati bulan 40 metre uzunluğundaki Adana kebap, kısa sürede tükendi. Kebap ustalarının hazırladığı 40 metrelik kebap, özel hazırlanan mangalda pişirildi. 

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Ankaralılar gözlerine inanamadı! Bu kebabın ucu bucağı yok - Sayfa 2

Hazırlık aşaması ve pişirilmesi yaklaşık 2 saati bulan 40 metrelik kebap, 30 kişilik ekiple hazırlandı. Hazırlanan kebabın kısa süre içinde tükenmesi çevredekileri şaşırttı. 

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Ankaralılar gözlerine inanamadı! Bu kebabın ucu bucağı yok - Sayfa 3

Guinness Dünya Rekorlar kitabına girmeyi umduklarını belirten etkinlik sahibi ve kebap ustası Salih Oral, Adana’da önceden böyle bir kebap yapıldığını ama o kebabın 5 metre daha büyüğünü yaptıklarını belirtti. 

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Ankaralılar gözlerine inanamadı! Bu kebabın ucu bucağı yok - Sayfa 4

Adana kebap dürümün vatandaşlara sunulduğu açılışta, kebap dükkanı önünde kuyruklar oluştu. 

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