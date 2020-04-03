Ankaralı Macide koronavirüsü yendi yaşadıklarını anlattı

"Günde 8 hap veriyorlardı"

Kötü bir süreçten geçtiğini ancak hastalığı yendiği için mutlu olduğunu söyleyen Güleç, "İlk olarak ilaç tedavisine başladım, günde 8 hap veriyorlardı. Sadece bir kez vücudumdaki tuz oranı düşük olduğu için serum aldım. Onun dışında hep ilaçla devam edildi. 3 gün önce de ateşim ve öksürüğüm olmadığı için, bütün tahlil sonuçlarım iyiye gittiği için ilaç tedavisine son verildi. 2 gün önce de bir test yapıldı ve dün de testin sonuçları geldi. Sonuç negatif çıkınca beni taburcu ettiler. Haber geldiği o an çok güzeldi. Rabbim, kötü durumda olup da iyi haber bekleyen herkese o anı yaşatsın. Çok güzel bir andı, o anı herkesin yaşamasını istiyorum" dedi.