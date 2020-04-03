Ankaralı Macide koronavirüsü yendi yaşadıklarını anlattı
Ankara'da Macide Güleç koronavirüsü (kovid-19) yenenler arasına dahil oldu, karantina sürecinde yaşadıklarını anlattı.
Türkiye'de koronavirüse (kovid-19) karşı mücadele devam ediyor. Güncel vaka sayısı 18 bin 135 olurken, hastalıktan vefat edenlerin sayısı da 356 oldu. Öte yandan hastalıkla ilgili sevindirici haberlerde gelmeye başladı diyebiliriz. Toplam iyileşen hasta sayısı 415 oldu. Ankara'da yaşayan Macide Güleç, o 415 kişinin arasına dahil oldu. İşte Macide Güleç'in yaşadıkları...
9 günde koronavirüsü mağlup etti
Çankaya ilçesinde alışveriş merkezinde satış danışmanı olarak çalışan Macide Güleç'in iş arkadaşında koronavirüs tespit edildi. Güleç, bunun üzerine hastaneye giderek, test yaptırdı. Bir gün sonra test sonuçları pozitif çıkan Güleç, ambulansla iş yerinden alınarak Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güleç, 9 günlük tedavisinin ardından son yapılan test sonucunun negatif çıkması ve şikayetlerinin sona ermesi üzerine dün taburcu edildi. 9 gün sonra hastaneden çıkan Güleç, büyük sevinç yaşadı. Hastane önünde selfie çeken Güleç, evine gidince de ilk iş çok özlediği otomobiline binip bir süre oturdu.
"Günde 8 hap veriyorlardı"
Kötü bir süreçten geçtiğini ancak hastalığı yendiği için mutlu olduğunu söyleyen Güleç, "İlk olarak ilaç tedavisine başladım, günde 8 hap veriyorlardı. Sadece bir kez vücudumdaki tuz oranı düşük olduğu için serum aldım. Onun dışında hep ilaçla devam edildi. 3 gün önce de ateşim ve öksürüğüm olmadığı için, bütün tahlil sonuçlarım iyiye gittiği için ilaç tedavisine son verildi. 2 gün önce de bir test yapıldı ve dün de testin sonuçları geldi. Sonuç negatif çıkınca beni taburcu ettiler. Haber geldiği o an çok güzeldi. Rabbim, kötü durumda olup da iyi haber bekleyen herkese o anı yaşatsın. Çok güzel bir andı, o anı herkesin yaşamasını istiyorum" dedi.
"9 gün 9 ay gibi geldi"
Macide Güleç, "Bende hiçbir belirti yoktu. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı herhangi bir şey yoktu. Hastaneye yattıktan 2-3 gün sonra bel ağrısı, baş ağrısı ve halsizlik oluştu; ama ilaç tedavisinden sonra yani 3 gün önce ağrılarım da kesildi. Hastanedeki o 9 gün bana 9 ay gibi geldi." dedi.